Dışişleri Bakanlığı: "BM'nin kuzey batı Suriye'ye yönelik insani yardım süresini 6 ay daha uzatması memnuniyet verici" - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "BM'nin kuzey batı Suriye'ye yönelik insani yardım süresini 6 ay daha uzatması memnuniyet verici"

İhlas Haber Ajansı - Politika
Dışişleri Bakanlığı: 'BM'nin kuzey batı Suriye'ye yönelik insani yardım süresini 6 ay daha uzatması memnuniyet verici'

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, kuzey batı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, kuzey batı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Sözkonusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye'deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Suriye'deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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