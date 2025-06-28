Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Yunanistan ve GKRY İddialarını Reddettik

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Yunanistan ve GKRY İddialarını Reddettik
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçların Yunanistan ve GKRY'nin uluslararası hukuka aykırı iddialarını desteklediğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Sözcü Keçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak 2019 yılında akdedilen Mutabakat Muhtırası, ülkemizin meşru hak ve çıkarlarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğini gösteren, uluslararası hukuka bütünüyle uygun bir anlaşmadır. AB'nin deniz sınırlandırması gibi hukuki ve teknik boyutları bulunan hassas bir konuda siyasi saiklerle taraflı açıklamalar yapması, bölgesel huzur ve istikrara hizmet etmemektedir. Bu bakımdan; AB'nin hukuki geçerlilik taşımayan iddiaları benimsemek yerine, tüm üyelerini uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmesi gerekmektedir. Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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