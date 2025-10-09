Paris'te Barış Planı Toplantısı

Batı ve Müslüman ülkelerin dışişleri bakanları, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı'nın uygulanmasına ilişkin toplantıda bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Anlaşmaya kilit önemde katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek istiyorum" dedi.

Batı ve Müslüman ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkesin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı'nın uygulanmasına ilişkin toplantıda bir araya geldi. Toplantı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda düzenlendi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği ve AB, ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Kanada'dan dışişleri bakanları ve üst düzey diplomatların katıldığı toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de ulaşılan ateşkesin bölge için büyük bir umut oluşturduğunu söyledi.

Macron'dan Erdoğan'a tebrik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Şarm El Şeyh'te tarihi bir anlaşmaya varıldı. Bu süreçteki kişisel katkılarından dolayı Başkan Trump'ı, ayrıca Katar Emiri ve Başbakanı Şeyh Muhammed ile müzakere ekibini, anlaşmaya kilit önemde katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek istiyorum. Bu anlaşma, Hamas'ın rehinelerinin iki yıl süren dayanılmaz çilesi ve Gazze'deki Filistinlilerin iki yıl süren tarif edilmez acılarının ardından kalıcı bir ateşkesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze Şeridi'ne derhal insani erişimi sağlamalıdır. Nihayetinde, önümüzdeki saatler belirleyici olacaktır" dedi.

"Fransa, rol üstlenmeye hazır"

Macron, "Bugün burada, masanın etrafında bulunan hepimiz, ABD barış planını desteklemek için katkı sağlamaya hazırız. Bu planın her boyutunda, yönetişim, güvenlik, insani yardım ve yeniden inşa alanlarında, dürüst geri bildirimlerimizi ve somut katkılarımızı sunmamız gerekiyor. Aynı zamanda Gazze'ye geçici bir uluslararası istikrar gücü konuşlandırılmalıdır. Bu güç, Gazze'deki Filistinli güvenlik güçlerinin eğitimini de üstlenecektir. Fransa, rol üstlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin Filistin devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Macron, "Bu uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olmakla beraber, gerginlikleri, şiddeti ve istikrarsızlığı alevlendiren bir eylemdir. Bu, ABD planına ve barış içinde bir bölgeye yönelik ortak hedefimize tamamen aykırıdır" dedi. - PARİS