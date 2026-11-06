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Dışişleri Bakanı Rubio, Trump yönetiminden ayrılacağı haberlerini yalanladı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, The New York Times'a verdiği röportajda Trump yönetiminden ayrılmayı planladığı haberlerini yalanladı. Rubio, Trump için görev süresinin sonuna kadar çalışmayı planladığını belirtirken 2028 adaylığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminden ayrılmayı planladığı yönündeki haberleri yalanlayarak, 2028'de başkanlığa aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, The New York Times'a verdiği röportajda siyasi geleceğine dair soruları cevap vermekten kaçındı. Rubio, Başkan Trump yönetiminden ayrılmayı planladığı yönünde hakkında çıkan haberleri yalanlayarak, Trump için görev süresinin sonuna kadar çalışmanın "her zaman planı olduğunu" söyledi. Rubio, "Açıkçası, bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Yaptığım işi seviyorum" dedi.

Aynı zamanda Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Rubio, 2028'de başkanlığa aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruları da yanıtlamadı. Rubio, "2028 hakkında artık kesinlikle konuşmayacağım. Bunu yapmayacağım" ifadelerini kullandı. Rubio, daha önce başkan adayı olması halinde Başkan Yardımcısı James David Vance'i destekleyeceğini söylemişti.

Ara seçimlerdeki yenilgiye değinen Rubio, "Akaryakıt istasyonlarındaki yüksek fiyatların, seçim kampanyasında övünülecek ya da üzerine konuşulacak türden bir konu olmadığını kabul ediyorum" ifadelerini kullanarak, Trump'ın gerekli gördüğü adımları atmasından dolayı "büyük takdiri hak ettiğini" söyledi. Rubio, "Sonuçta liderliğin bedeli, ülkeniz ve onun uzun vadeli geleceği için gerekli olan ancak siyasi açıdan popüler ya da elverişli olmayabilecek adımları atma cesaretidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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