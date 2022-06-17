Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç'teki PKK eylemleri) Terörle mücadelede İsveç kanunlarının da yetkililerinin de ne kadar gevşek olduğunu...
AA - Ali İhsan Çam - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç'teki PKK eylemleri) Terörle mücadelede İsveç kanunlarının da yetkililerinin de ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İsveç'teki PKK eylemleri) Terörle mücadelede İsveç kanunlarının da yetkililerinin de ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor"
AA / Ali İhsan Çam - Politika