Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçi ve daimi temsilcilere görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç atandı. Mücahit Küçükyılmaz Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ne atandı. Yunus Demirer Paris Büyükelçisi, Rauf Alp Denktaş Varşova Büyükelçisi, Yavuz Kül Asuncion (Paraguay) Büyükelçisi, Mustafa İlker Kılıç Fas Büyükelçisi, Mustafa Levent Bilgen Kiev Büyükelçisi ve Nüket Küçükel Ezberci Madrid Büyükelçisi olarak atandı. Nevzat Uyanık ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçi ve daimi temsilcilere görevlerini tebliğ etti. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı, 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Mücahit Küçükyılmaz ise Mahinur Özdemir Göktaş'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ne atandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ilk büyükelçi ve daimi temsilci atamasını gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 2020 yılından bu yana Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görev yapan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan göreve, 2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı, 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yürüten Mücahit Küçükyılmaz getirildi.

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi olan Yunus Demirer Paris Büyükelçisi olarak atanırken, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş Varşova Büyükelçisi, Yavuz Kül Asuncion (Paraguay) Büyükelçisi, Mustafa İlker Kılıç Fas Büyükelçisi, 2017 itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Müşaviri, 2018-2019 arasında TBMM Dışişleri Komisyon Danışmanı olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen Kiev Büyükelçisi ve Nüket Küçükel Ezberci Madrid Büyükelçisi olarak atandı. Ezberci, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği, İcra Kurulu Üyeliği, FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşleri Sorumlusu görevlerini sürdürmekteydi.

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Nevzat Uyanık, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görevlendirildi.