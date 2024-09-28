Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dıs¸is¸leri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Venezuela Dıs¸is¸leri Bakanı Yvan Gil ve ABD Mu¨slu¨man Kurulus¸lar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile Türkevi'nde görüştü.