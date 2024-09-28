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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dıs¸is¸leri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Venezuela Dıs¸is¸leri Bakanı Yvan Gil ve ABD Mu¨slu¨man Kurulus¸lar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile Türkevi'nde görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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