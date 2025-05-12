Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika