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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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