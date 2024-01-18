Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ürdün ilişkilerinin yanı sıra Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulması amacıyla yürütülen çabalar, sivillerin korunması ve bölgeye kesintisiz bir şekilde yardım sağlanması ihtiyacı ele alındı.

Fidan ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek. - AMMAN