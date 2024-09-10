Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temasları çerçevesinde Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mısır'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Kahire'de Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Fidan, Kahire temasları çerçevesinde bugün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti ile görüşmüştü. Fidan ayrıca, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılarak konuşma yapmıştı. - KAHİRE