Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti

Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi Ankara'da kabul etti. - ANKARA

