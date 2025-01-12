Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Mısır Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Riyad'da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Fidan, Riyad temasları çerçevesinde daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmüştü. - RİYAD