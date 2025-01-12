Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Mısır Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Mısır Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki temasları sırasında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi ve Suriye konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Riyad'da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Fidan, Riyad temasları çerçevesinde daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmüştü. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
img

"1 Milyon Mehmet" gözyaşları içinde toprağa verildi
img

AB'den Suriye'ye yeşil ışık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
Sebebi bu pozisyon: Trabzonspor'dan maçın ortasında hakeme olay tepki

Trabzonspor'dan maçın ortasında hakeme olay tepki
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"

Son Dakika Haberleri

1 Milyon Mehmet öldü mü, neden öldü, mezarı nerede? 1 Milyon Mehmet gerçek ismi ne? Grevde ders işlenir mi? Öğretmenler grev mi yapıyor, öğretmenler neden grevde 2025? Hangi sendikalar grev yapacak 2025? Memurlar grev mi yapacak, hangi memurlar grevde? PSG St. Etienne CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG St. Etienne maçı ne zaman? Arsenal Manchester Utd CANLI İZLE şifresiz! FA Cup Arsenal Manchester Utd maçı ne zaman? Real Madrid Barcelona CANLI İZLE şifresiz! İspanya Süper Kupa Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Survivor eleme adayları kim? 12 Ocak Pazar Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 12 Ocak Pazar? MasterChef bitti mi, neden yok? MasterChef kim şampiyon oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.