Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki son gelişmelerim ele alınacağı "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı"na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Diplomatik kaynaklar toplantıya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanı seviyesinde katılmasının beklendiğini aktararak, toplantının TSİ 22.30 civarı başlayacağını ifade etti.

Bakan Fidan, toplantı öncesinde ve sonrasında ikili görüşmeler ve daha kısıtlı katılımlı toplantılar gerçekleştirmesi bekleniyor. - RİYAD

