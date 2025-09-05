Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma ve Genelkurmay Başkanı'nı Ziyaret Etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerden fotoğraf paylaşıldı.