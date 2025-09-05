Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma ve Genelkurmay Başkanı'nı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma ve Genelkurmay Başkanı'nı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerden fotoğraf paylaşıldı.

