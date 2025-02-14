Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Görüşmelere Devam Ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ve Avusturya'nın geçici Başbakanı, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya gelmişti. - MÜNİH