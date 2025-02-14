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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Romanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Romanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir araya geldi ve önemli diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde erken saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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