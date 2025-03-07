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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki temasları çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle geldiği Cidde şehrinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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