Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Manisa'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret kapsamında Manisa'ya geldi. Manisa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Fidan daha sonra AK Parti tarafından düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı.

Manisa'ya gelen Bakan Fidan ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Fidan'ın Manisa Valisi Enver Ünlü ile bir araya geldiği ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Fidan daha sonra Yunusemre ilçesindeki bir otelde AK Parti tarafından düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' toplantısında teşkilat ile buluştu. Bakan Fidan'a, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç da eşlik etti.