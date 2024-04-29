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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaretinin ikinci gününde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Suudi Arabistan Enver İbrahim Malezya Riyad Gazze Diplomasi Dış Politika Politika Güncel Haberler

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