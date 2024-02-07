Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

LİBYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI EL-KEBİR İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Trablus Büyükelçiliğimizde Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile bir araya geldi" denildi.