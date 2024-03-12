Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları sürüyor. Fidan bu çerçevede başkent Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü. Söz konusu görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları sürüyor. Fidan bu çerçevede başkent Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü. Söz konusu görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. - ANKARA