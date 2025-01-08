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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KKTC'yi Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek iki günlük resmi programına başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Dşişleri Bakanı Hakan Fidan, bir çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi. Fidan, iki gün sürecek resmi ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti. Ertuğruloğlu, Fidan'ı Bakanlık önünde karşılamasının ardından iki bakan görüşmeye geçti. KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşme saat yerel saatle 12.00'de başladı. Görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve KKTC'nin Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

İki günlük resmi ziyaret için adaya gelen Bakan Fidan, gün içinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Hakan Fidan ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edilecek.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fidan onuruna öğlen yemeği verecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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