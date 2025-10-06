Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Azerbaycan'ın Gebele şehrinde, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika