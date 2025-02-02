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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Temaslarda Bulundu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Doha'da bir araya geldi. İki ülke ilişkileri ve Gazze'deki ateşkes görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Bakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze'deki ateşkesin de ele alınması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, görüşmenin ardından Katarlı mevkidaşıyla basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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