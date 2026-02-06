Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika