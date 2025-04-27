Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a Ziyaret Gerçekleştiriyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri ve Başbakan ile önemli görüşmeler yapmak üzere bugün Katar'a gidiyor. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.
Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan'ın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ortak basın toplantısı düzenlemeleri öngörülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika