Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki: İfade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez

İsveç'te bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ser tepki geldi. Fidan, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.

NATO'dan girmek için Türkiye'den yeşil ışık bekleyen İsveç, skandallarına bir yenisini daha ekleyerek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" diyerek olaya tepki gösterdi.

POLİS MÜDAHALE EDENLERİ GÖZALTINA ALDI

İsveç'te polis, bir caminin önünde Kuran-ı Kerim yakılması eylemine izin verdi. Saat 14.30'da eylemi gerçekleştiren kişiye taş atmak isteyen bir vatandaş, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Yaklaşık 200 kişi bu skandal olayı izlerken kalabalıktan bir şahıs, "Kur'an senin elinde değil, kalbimizde" diye bağırdı.

HAKAN FİDAN'DAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.