Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ABD, Rusya ve Ukrayna ile Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İstanbul'da ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan yarın İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rusya heyeti ile bir araya gelecek. - ANKARA