Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. İki bakanın görüşme sonrasında 13.45'te ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Arakçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
