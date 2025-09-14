Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika