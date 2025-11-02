Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Irak'a geldi. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Fidan ve Hüseyin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - BAĞDAT