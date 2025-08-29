Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Filistin devletini tanıma...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetleri, Filistin meselesinde diplomasi açısından tarihi kırılmadır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetleri, Filistin meselesinde diplomasi açısından tarihi kırılmadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika