Bakan Fidan, büyükelçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ve İİT'nin Türkiye'de kain kuruluşlarının yöneticileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı