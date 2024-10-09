Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Hırvatistan'a gelerek Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı ve Hırvat mevkidaşı ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesine katılmak üzere Hırvatistan'a geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Hırvatistan'a geldi. Bakan Fidan, Dubrovnik kentinde düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı. Bakan Fidan, daha sonra Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi. - DUBROVNİK