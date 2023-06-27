Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı

Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Bakanlık açıklamasında, Fidan'ın bölgenin sorunlarına çözüm bulmadaki vazgeçilmez rolü ile Balkanlar'da barış, refah ve istikrarı sağlayacak tüm girişimleri desteklediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, GDAÜ'nün bölgenin sorunlarına çözüm bulmadaki vazgeçilmez rolü ile Balkanlar'da barış, refah ve istikrarı sağlayacak tüm girişimleri desteklediğimizi vurguladı" denildi.