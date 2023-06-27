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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı

Politika Haberleri

Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Bakanlık açıklamasında, Fidan'ın bölgenin sorunlarına çözüm bulmadaki vazgeçilmez rolü ile Balkanlar'da barış, refah ve istikrarı sağlayacak tüm girişimleri desteklediği belirtildi.

p>Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, GDAÜ'nün bölgenin sorunlarına çözüm bulmadaki vazgeçilmez rolü ile Balkanlar'da barış, refah ve istikrarı sağlayacak tüm girişimleri desteklediğimizi vurguladı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Hakan Fidan Hükümet Politika Haberler

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