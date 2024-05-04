Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Sudan Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir görüşme gerçekleştirdi. - BANJUL