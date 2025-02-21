Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20'de Kanada Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20'de Kanada Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ikili görüşmede bulundu. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşmelerine devam ediyor. Fidan temasları çerçevesinde, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

İşte takımlarımızın Avrupa'dan kazandığı gelir
img

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı
img

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.