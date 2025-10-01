Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Ekim 2025 tarihinde El-Ula şehrinde gerçekleştirilecek uluslararası konferansa katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika