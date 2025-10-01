Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Ekim 2025 tarihinde El-Ula şehrinde gerçekleştirilecek uluslararası konferansa katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El- Ula şehrinde düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere 1 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.