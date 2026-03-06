Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Umman Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Estonya ve Umman'dan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
