Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi yaparak bölgedeki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmaları ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye dönük çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
