İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli Heyeti Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli Heyeti Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title