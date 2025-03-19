Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli Heyeti Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında görüşmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika