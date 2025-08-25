Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Gambiya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Njie'nin görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin'de yaşanan insani kriz durumu da ele alındı.

Bakan Fidan, Suudi Arabsitan'daki temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelmişti. Bakan Fidan'ın, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de görüşmesi bekleniyor. - CİDDE