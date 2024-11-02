Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibuti'de Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere geldiği Cibuti'de Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu Afrika ülkesi Cibuti'ye geldi. Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi. - CİBUTİ