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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Fidan, ayrıca Türkiye - Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Cezayirli mevkidaşıyla Ahmed Attaf'la birlikte Türkiye - Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak. Ziyareti vesilesiyle dün Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun da resmi açılışını gerçekleştiren Bakan Fidan'ın bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Son görüşme Johannesburg'ta yapılmıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Cezayirli mevkidaşıyla 21 Şubat 2025'te Johannesburg'ta düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşme gerçekleştirmiş; Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, 11- 13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu'na da katılmıştı. - CEZAYİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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