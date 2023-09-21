Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi'ni kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika