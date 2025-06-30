Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Görüşme Dışişleri Bakanlığında yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'ya ziyarette bulunan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü. Görüşme Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika