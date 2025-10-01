Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Türkiye-BAE iş birliği, Gazze'de ateşkes ve Suriye'deki istikrar konuları görüşülecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, 2 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın BAE'deki görüşmelerinde, Türkiye'nin BAE'yle çok boyutlu iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi, ABD Başkanı Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkes ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunması ve Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan, son olarak 5 Mayıs'ta BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'la görüşmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
