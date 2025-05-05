Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.