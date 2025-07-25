Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ile Barış Görüşmelerini Ele Aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaparak, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren barış görüşmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika