Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ile Barış Görüşmelerini Ele Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaparak, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren barış görüşmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltında! İddia vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.