Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Komiseri ile Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı. - ANKARA