Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Komiseri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallığı değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı.

